شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات حزب الله تهاجم اللواء 188 الإسرائيلي.. وإصابات في الجولان المحتل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام عبرية، وقوع إصابات كبيرة بعد سقوط مسيرة متفجرة في الجولان.

وقد أعلن حزب الله في لبنان، "استهداف بسرب مسيرات انقضاضية مقر المدرعات للواء 188 بثكنة راوية الإسرائيلية، مؤكدا وقوع إصابات.

وقال الحزب في بيان اليوم الأحد: "عماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌والشريفة، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 30-06-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية، مُستهدفةً مبنى القيادة فيها وأماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابوها إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة."