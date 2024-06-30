شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مواطن فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال، منزلا في خيم "نور شمس" شرق مدينة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بانتشال جثمان الشهيد سعيد الجابر من المنزل الذي قصفه الاحتلال في المخيم إلى جانب عدد من الإصابات.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجابر كان أحد أهم المُطاردين على قائمة الأجهزة الإسرائيلية.