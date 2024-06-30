شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية لرجل يمنى بعد ابتلاعه 80 قلمًا و سماعتى أذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار مقطع فيديو ليمنى يخضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات صنعاء، عقب ابتلاعه حوالى 80 قلمًا دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن .

وقد شعر المريض بآلام حادة في معدته، قبل أن يتم إخضاعه لأشعة مقطعية، أظهرت وجود أجسام غريبة في معدته، وهو ما استدعى التدخل الجراحي.

وأظهر مقطع الفيديو عثور الأطباء، على 80 قلم حبر، وسماعتي أذن ما دهشة البعض وسخرية البعض الآخر .



