شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إصابات خطيرة فى صفوف الاحتلال إثر سقوط مسيرة متفجرة فى الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة إسرائيليين بجروح خطيرة جراء سقوط مسيرة متفجرة في هضبة الجولان، فيما أعلن "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ والمسيرات على مواقع عديدة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنه تم "إصابة شخصين بجروح خطيرة جراء سقوط مسيرة متفجرة في الجولان".

كما أضافت أنه "بالقرب من بيت هلل رصد سقوط مقذوف في الخلاء، وقد أطلقت بعد ظهر اليوم ثلاثة صواريخ مضادة للدروع على ميتولا".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "هبوط مروحية عسكرية في مستشفى رامبام في حيفا تنقل على متنها إصابات جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان".

وأكد "حزب الله" أن "مقاتليه استهدفوا مبنى القيادة في ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية، بواسطة هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وأوقعوا فيها ‏إصابات مباشرة".‏

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

وبينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيعيد نشر بعض قواته نحو الشمال، أكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت "غير موقفه" بشأن فتح جبهة جديدة للحرب في الشمال مع "حزب الله" اللبناني.