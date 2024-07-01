اخبار الخليج

الديوان الأميرى بالكويت ينعى الشيخة سهيرة الأحمد زوجة الراحل فهد الحمد الصباح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى بالكويت ينعى الشيخة سهيرة الأحمد زوجة الراحل فهد الحمد الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الديوان الأميرى بالكويت الشيخة سهيرة الأحمد الجابر الصباح زوجة الشيخ الراحل فهد الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز 79 عاما .

وأوضح البيان أن جثمان الراحلة سيوارى الثرى اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب.

ومن جهة أخرى، أعلن الديوان الأميرى تأجيل اللقاء الذى كان مقررا لولى العهد الشيخ صباح الخالد مع المواطنين على أن يتم تحديد موعد آخر لاحقاً.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements