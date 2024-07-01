شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى بالكويت ينعى الشيخة سهيرة الأحمد زوجة الراحل فهد الحمد الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الديوان الأميرى بالكويت الشيخة سهيرة الأحمد الجابر الصباح زوجة الشيخ الراحل فهد الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز 79 عاما .

وأوضح البيان أن جثمان الراحلة سيوارى الثرى اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب.

ومن جهة أخرى، أعلن الديوان الأميرى تأجيل اللقاء الذى كان مقررا لولى العهد الشيخ صباح الخالد مع المواطنين على أن يتم تحديد موعد آخر لاحقاً.