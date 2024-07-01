شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلى يخرق جدار الصوت فى أجواء عدة قرى وبلدات لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، أن الطيران الإسرائيلي خرق اليوم الاثنين، جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء قرى وبلدات قضاء صور وصيدا وجزين والشوف ومرجعيون.

كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض، وبعد أقل من ربع ساعة عاود الطيران الإسرائيلي خرقه لجدار الصوت، وعلى دفعتين في أجواء المنطقتين المذكورتين محدثا دويا هائلا في المرتين.