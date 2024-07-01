شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": 23 شهيدًا و91 مصابًا خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين، راح ضحيتهما 23 شهيدا، و91 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بأن تحديث اليوم رفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المُستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 37,900 شهيد أغلبيتهم من النساء والأطفال و87,060 مُصابًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.