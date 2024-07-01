الخليج اليوم .. الكويت تشرع بتنفيذ قرار حكومي يخص المسحوبة جنسيتهم في البلاد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، اليوم الأحد، عن شروعه في إصدار بطاقات خاصة لفئة المسحوبة جنسياتهم.

وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع بالجهاز، العميد محمد الوهيب، في بيان إن البطاقة التي بدأ الجهاز بإصدارها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 296 لعام 2024.

وأشار إلى أن القرار الحكومي المذكور قضى بتكليف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة جنسياتهم الكويتية.

وأضاف الوهيب أن "الجهاز" سيقوم وفقا للقرار بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء كل 3 أشهر للإحاطة بكافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

يشار إلى أن العمل في الكويت متواصل في ملف سحب الجنسية، وهناك العديد من الملفات شارفت على الانتهاء، وسيجري عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.

وكشفت مصادر عن 631 بلاغا تلقتها وزارة الداخلية بتزوير الجنسية خلال 75 يوما، من 15 مارس حتى نهاية مايو 2024.

المصدر: القبس