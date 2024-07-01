الخليج اليوم .. وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن اكتشافات جديدة للزيت، والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

وصرَّح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكنت من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي.





وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه تم اكتشاف حقل "اللدام" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في بئر (لدام-2) بمعدل (5100) برميلٍ في اليوم، مصحوبًا بنحو 4.9 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، وكذلك اكتُشِف حقل "الفروق" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر (الفروق-4) بمعدل 4557 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو 3.79 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.





وتابع :"اكتُشِف أيضا مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر (مزاليج-62) بمعدل 1780 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو 0.7 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم".

اكتشافات الغاز الطبيعي

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أنه اكتُشِف حقل "الجهق" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من مكمن "العرب-ج" في بئر (الجهق-1) بمعدل 5.3 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن "العرب-د" في البئر ذاتها بمعدل (1.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وإضافة إلى ذلك، فقد اكتُشِف حقل "الكتوف" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (الكتوف-1) بمعدل 7.6 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو 40 برميلًا يوميًا من المكثفات.

وذكر أنه اكتُشِف أيضا مكمن "حنيفة" في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (عسيكرة-6) بمعدل 4.9 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن "الفاضلي" بمعدل 0.6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو 100 برميل يوميًا من المكثفات.