الرئيس العراقى مستنكرا تصريحات نائب بالكونجرس الأمريكي: تمس استقلالية قضائنا

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القاهرة - سامية سيد - استنكر الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، الإثنين، تصريحات النائب في الكونجرس الأمريكي مايك والتز، قائلا "إن تصريحات النائب الأمريكي تمس باستقلالية القضاء العراقي".



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الرئاسة العراقية " أن العراق يستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي مايك والتز والتي لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة".



وأوضح الرئيس العراقى أن "مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها في طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".