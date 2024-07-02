شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: مقتل 3 إرهابيين خلال تنفيذ ضربة جوية فى محافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم الثلاثاء، مقتل 3 إرهابيين خلال تنفيذ ضربة جوية فى محافظة ديالى شرقى البلاد.

وذكرت الخلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن " ضربة جوية نفذت بواسطة طائرات F_16 وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وخرجت قوة مشتركة من تشكيلات فرقة المشاة الأولى ومفارز استخبارية من كتيبة استطلاع الفرقة لتفتيش مكان الضربة الجوية في أطراف سد العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي، وعثرت على 3 جثث، بينها جثة لأحد قيادات عصابات داعش الإرهابية".

وأشارت إلى أنه تم العثور أيضاً على أوكار مدمرة للإرهابيين ومواد فنية ولوجستية وغيرها من المواد الأخرى.

