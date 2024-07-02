الجيش الجزائري: القبض على 5 إرهابيين في عمليتي بحث وتمشيط بجنوبي البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري القبض على ٥ إرهابيين في عمليتي بحث وتمشيط بجنوبي البلاد.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن العملية الأولى على مستوى القطاع العسكري بولاية تمنراست بأقصى جنوبي الجزائر أسفرت عن القبض على ٤ إرهابيين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل الأفريقي وكان بحوزتهم رشاشين و٤ رشاشات من نوع كلاشينكوف وكميات من الذخيرة.



وبحسب البيان، تمكنت العملية الثانية المنفذة بولاية برج باجي مختار، بجنوبي الجزائر، من القبض على الإرهابي المبحوث عنه "بربوشي معطا مولان".



وأضاف البيان أن هذه العمليات تأتي لتؤكد، مرة أخرى، على فعالية المقاربة التي ينتهجها الجيش الجزائري قصد تطهير الجزائر من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوعها.