شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى: ما يحدث فى أحياء شرق خان يونس والشجاعية مجازر وحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المجلس الوطنى الفلسطينى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تُنفذ مجازر وحشية فى أحياء شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وحى الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وأضاف المجلس، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال لم تكتف بقتل الأطفال والنساء، بل تواصل تدمير عشرات المربعات السكنية فوق رؤوس قاطنيها، وتمنع فرق الإنقاذ والفرق الطبية من انتشال جثامين الشهداء والمصابين وتركهم لتنهشهم الكلاب الضالة.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا لإنفاذ أكثر من مليوني إنسان يتعرضون للإبادة والتطهير العرقي، سواء بالقتل بالصواريخ والقنابل او بالموت جوعا وعطشا وجراء تفشي الأمراض التي انتشرت بين النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن، مؤكدا ان استمرار هذا الصمت يشكل وصمت عار على جبين البشرية والإنسانية ومن يرفعون شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد المجلس، إن استمرار الصمت الدولي على هذه المجازر الرهيبة ومشاركة بعض الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة بحماية وإمداد الاحتلال بالأسلحة، يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار بحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

