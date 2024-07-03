شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 28 شهيدا و125 جريحا فى 3 مجازر للاحتلال خلال 24 ساعة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب فى الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر فى القطاع راح ضحيتها 28 شهيدًا، و125 جريحًا.

وأضافت الوزارة- في بيان صحفي- أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى و37 ألفا و953 شهيدا، و87 ألفا و266 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.