شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمالى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اغتالت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، شابًا فلسطينيًا فى مدينة جنين شمالى الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفي مقتضب، أن الشاب نضال زياد العامر (23 عامًا) استشهد برصاص قوات الاحتلال بمدينة جنين.

وقالت مصادر طبية وأمنية إن وحدة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الشاب العامر عقب تسللها إلى داخل المنطقة الصناعية لمدينة جنين، بسيارة مدنية تحمل لوحة ترخيص فلسطينية.