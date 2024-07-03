شكرا لقرائتكم خبر عن لونا الشبل مستشارة الرئيس السورى بحالة حرجة بعد تعرضها لحادث سير بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت لونا الشبل، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، لحادث سير بدمشق وهي بحالة حرجة.

ونقلت وكالة "سانا" عن المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية قوله إن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق اليوم".

وأضاف المكتب أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس، مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".