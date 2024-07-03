شكرا لقرائتكم خبر عن لونا الشبل.. من شاشات الإعلام إلى قصر الرئاسة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت لونا الشبل اهتمام المتابعين فى سوريا، بعدما تواترت الأنباء عن إصابتها فى حادث سير مؤخرا، ونقلها إلى أحد المستشفيات فى العاصمة السورية دمشق، حيث أكد البعض أن حالتها تبدو خطيرة، خاصة بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وتعد الشبل أحد أهم الشخصيات التي أثارت جدلا كبيرا خلال فترات عدة، باعتبارها أحد المقربين من الرئيس السورى بشار الأسد، إلى حد الحديث عما حظت به من صلاحيات خلال السنوات الماضية.

ووفقا لما نشرته الوكالة السورية الرسمية "سانا" فإن الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لدمشق عصر الثلاثاء، واستدعى حصول نزيف في رأسها إدخالها إلى "العناية المركزة"، لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.

وأوضحت الوكالة، أن الحادث أدى إلى "انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، بينما آثار البعض جدلا بعد تقارير لوسائل إعلام محلية حول أن الحادث متعمدا.

وتولت لونا الشبل منصب المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس السورى، وذلك بعدما عملت بعدة محطات إعلامية كمقدمة برامج، وشاركت في جولات التفاوض الخاصة بسوريا في جنيف، ودائما ما كانت تظهر وراء وزير الخارجية السوري الراحل، وليد المعلم.

وكانت قد تعرضت لونا الشبل، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، لحادث سير بدمشق وهي بحالة حرجة.

ونقلت وكالة "سانا" عن المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية قوله إن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق اليوم".

وأضاف المكتب أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس، مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".