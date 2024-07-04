شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وفرنسا تبحثان الآفاق الاستثمارية لقطاع صناعة مكونات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت، مع وفد فرنسي، آفاق التعاون الاستثماري في مجال صناعة مكونات السيارات وخاصة أوسدة المقاعد "فورفيا".

وأكدت الوزيرة التونسية - في بيان - حرص الوزارة على تطوير هذا القطاع الواعد في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لميثاق الشراكة الممضي بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لمكونات السيارات والمعدات السيارة بحلول عام 2027.

يشار إلى أن المجمع الفرنسي "فورفيا" لديه شراكات في 33 دولة ويضم 257 موقع إنتاج.