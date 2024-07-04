شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان الأردني يبحث مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يُوسُف الحنيطى، مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي جورج ويكوف، الذي يزور الأرْدُنّ حاليًا، تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في المجال العسكري، إضافةً إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.