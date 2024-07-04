شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع مبعوث الصين تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع مبعوث الحكومة الصينية الخاص بشؤون الشرق الأوسط، تشاى جيون، علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين وبحث آفاق تعزيزها، خاصة فى المجالات الاقتصادية .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية بالجزائر العاصمة، للمبعوث الصيني تشاى جيون، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.



وقالت وزارة الخارجية - في بيان الأربعاء - أن وزير الخارجية ناقش مع المبعوث الخاص الصيني الاستحقاقات متعددة الأطراف المقبلة التي تجمع الصين بكل من القارة الإفريقية والعالم العربي، وذلك في إطار تجسيد النتائج الهامة التي تمخضت عن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إلى الصين خلال يوليو من العام الماضي.



وأضاف أن الطرفين أشادا بالتنسيق الوثيق بين البلدين في المحافل الدولية، لاسيما على مستوى مجلس الأمن، خدمة للسلم والأمن الدوليين ونصرة للقضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.