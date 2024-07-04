شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 9 من كل 10 أشخاص أجبروا على النزوح من غزة منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 9 من كل 10 أشخاص فى قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع.

ونقلت قناة الحرة الفضائية اليوم الخميس، عن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" آندريا دي دومينيكو قوله "إن 1.9 مليون شخص يعتقد أنهم نزحوا من غزة"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين حيث يعيش ما بين 300 إلى 350 ألف شخص شمال المنطقة المحاصرة.

ويواصل النازحون الفلسطينيون من الجانب الشرقي لمدينة خان يونس الوصول لمناطق أخرى من المدينة الجنوبية ذاتها، وذلك في أعقاب أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل الاثنين الماضي بينما يواجه نازحون وسط غزة تراكم النفايات والصرف الصحي ما يعرض حياتهم لخطر انتشار الأمراض.