شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحاجة ملحة لتحرك عاجل لمعاقبة مرتكبى الإبادة فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

قال مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية رياض العجيري إن الحاجة تبدو ملحة للتحرك العاجل لمعاقبة وإدانة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري ومنع الإمدادات الإغاثية واستخدام التجويع كسلاح حرب، معتبرا أن بلاده تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف، في كلمته أمام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لوحشية طوال 75عاما و القرار الصادر عن الاجتماع سيعكس الموقف العربي الموحد تجاه هذا الشعب الثابت والذي يؤيد حصول الشعب علي حقوقه وتقرير مصيره بما فيها العودة لحدو د 67.

وتنعقد الدورة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من دولة فلسطين مطلع هذا الأسبوع لمناقشة الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية.