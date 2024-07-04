شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلى المتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلى المتواصل لمناطق متفرقة فى قطاع غزة فى اليوم الـ 272 من الحرب التى بدأت منذ طوفان الأقصى فى السابع من شهر أكتوبر الماضى.

واستشهد 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة بمنطقة المشاهرة قرب محطة تمراز في شارع النفق بحي التفاح.

وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين 3 شهداء و13 جريحا من منزل بعد استهدافه من طائرات الاحتلال قرب مدرسة يافا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

كما استشهد رجل واحد على الأقل وأصيب 3 آخرون إثر قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما نسف الاحتلال مباني سكنية في حي الشجاعية وتصاعدت ألسنة الدخان بشكل كثيف.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب المنطقة الشمالية الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، ومخيم يبنا ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، كما شهدت مدينة دير البلح تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال "الكواد كابتر".

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37953، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87266، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.