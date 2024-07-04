شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5 ملايين أدوا الصلاة بالمسجد النبوى خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل المسجد النبوى خلال الأسبوع الماضي 5,107,933 مصلياً وزائراً، وسط خدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأنه تم استهلاك 1570 طناً من مياه زمزم، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 135,056 زائراً من جنسيات مختلفة، إضافة إلى توزيع 140,822 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي. وفق صحيفة سبق .

وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي عن الخدمات التي قدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أن 582,361 زائراً تشرفوا بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما أدى 259,459 مصلياً الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود.

وشملت خدمات التعقيم والتطهير استخدام 1,684,346 لتراً من المنظفات؛ لتنفيذ برنامج تطهير وتعقيم المسجد النبوي وساحاته، كما أجرت إدارة المختبرات في المسجد النبوي فحص وتحليل 219 عينة، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وكانت هيئة العناية بشؤون الحرمين قد أعدت عدداً من الإجراءات بالمسجد النبوي؛ لوقاية وحماية ضيوف الرحمن من حرارة الصيف.

ولوقاية ضيوف الرحمن والمصلين في المناطق المخصصة للصلاة بساحات المسجد النبوي من درجة الحرارة المرتفعة، تم تغطيتها بالرخام الأبيض (التاسوس)، الذي يتميز بكونه عاكساً للحرارة والضوء، حيث يمتص الرطوبة عبر مسام دقيقة خلال الليل، وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل مما يجعله دائم البرودة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.