شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان، اليوم الخميس، إن عشرات المُستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وادوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافوا أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.