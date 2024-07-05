شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف عناصر لجيش الاحتلال الإسرائيلى بحى الشجاعية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت فصائل فلسطينية " مشاهد من إطلاقها لقذائف الهاون باتجاه القوات الإسرائيلية بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وإطلاق صواريخ "سام 7" تجاه مروحية إسرائيلية.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مشاهد توثق "دك قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون"، و"مشاهد لإطلاق صواريخ "سام 7" تجاه طائرات العدو بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني في مدينة غزة".

وأبان مقطع فيديو لقطات تظهر رصد قوات الجيش الإسرائيلي، ولقطات قالت "القسام" إنها توثق لحظة هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى من الجنود.

ووثق مقطع فيديو آخر مقاتلين في منزل مدمر، يطلقان صاروخين تجاه مروحية إسرائيلية، فيما تقوم الأخيرة بإلقاء البوالين الحرارية.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الخميس أنها تمكنت من استدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى عين نفق فخخت مسبقا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم جميعا قتلى جنوبي غزة.