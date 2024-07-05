شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: سموتريتش يعارض صفقة تبادل حتى لو لم تتضمن إنهاء حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يعتقد أن تهدئة من 42 يوما ستتيح لحركة حماس إعادة بناء قوتها العسكرية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، يعارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، صفقة تبادل حتى لو لم تتضمن إنهاء للحرب على غزة.

وقال إعلام فلسطيني، إن قوات الاحتلال تنسحب من جنين شمال الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استغرقت أكثر من 4 ساعات.

فيما أعلن جيش الاحتلال، إصابة جندي خلال الاشتباكات الجارية في جنين شمال الضفة الغربية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.