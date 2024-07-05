شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفل بالذكرى الـ 62 لاستقلال الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الجمعة، بالذكرى الثانية والستين لاستقلال الجزائر واسترجاعها لسيادتها الوطنية، وفق "الخبر الجزائرية ".

وغير المحرك العملاق واجهته لتشمل كلمة "جوجل" مزينة بصورة العلم الجزائري، خلف سماء زرقاء ترمز لمجد الاستقلال والحرية.

وأتاح "جوجل" لمستخدميه في الجزائر بهذه المناسبة، مشاركة الصورة مع أصدقائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، "X" تويتر سابقا، و"فايسبوك"، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو نسخ الرابط لمشاركته بين المستخدمين.

وتحتفل الجزائر، اليوم الجمعة، بعيد الاستقلال الـ62، وذلك من خلال استعراض عسكري بالعاصمة يخلد ذكرى نهاية الاستعمار، وبهذه المناسبة تقام احتفالات وفعاليات وطنية بمختلف أنحاء البلاد، يترافق معظمها مع بروتوكولات رسمية، وقد تم إعلان استقلال الجزائر بعيد أيام من استفتاء لتقرير المصير وافق فيه 99.72% وذلك من الناخبين على الاستقلال.

ويتم أيضاً تنظيم عروض عسكرية بإشراف رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ تتضمن عرض المركبات القتالية الخاصة التابعة للجيش الجزائري، بما في هذا عربات المشاة الآلية والميكانيكية، والدبابات، وكذلك قاذفات الصواريخ، وأنظمة الصواريخ المضادة، ويشهد الاستعراض حضور كبار المسؤولين، يتقدمهم رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، والفريق الأول رئيس أركان الجيش الجزائرى السعيد شنقريحة.