شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الدستورى الموريتانى يحدد أول أغسطس موعدا لتنصيب الرئيس المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نواكشوط (أ ش أ)

حدد المجلس الدستورى الموريتانى، الأول من أغسطس القادم، موعدا لتنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الغزوانى لولاية ثانية.

وأكدت الأمينة العامة للمجلس، ابنة بنت الخالص - وفقا لوكالة "موريتانيا الآن" اليوم الجمعة، أن الفترة الجديدة للرئيس المنتخب غزواني تبدأ في الثاني من أغسطس، فور انتهاء ولايته الحالية.

وكان ولد الغزواني قد فاز في الانتخابات التي جرت في 29 يونيو الماضي، بنسبة 56.12% من الأصوات.

