شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب شامل فى جنين بالضفة الغربية بعد استشهاد 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم الإعلان عن إضراب شامل وحداد في كافة أرجاء محافظة جنين حدادًا على أرواح الشهداء السبعة الذين ارتقوا بقصف الاحتلال اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر على منطقة جنين إلى 7 شهداء، بعد أن وصول جثمان الشهيد حارث أسعد أحمد حشاش (١٩ عاماً) إلى مستشفى جنين الحكومي، منذ صباح اليوم الجمعة.

وأفاد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وسام بكر لـ"وفا"، بوصول جثامين أربعة شهداء إلى المستشفى، وإصابة بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات احتلال مسيّرة لمجموعة من الشبان قرب "دوار العودة" في مخيم جنين، كما وصل جثمان شهيد خامس، ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في حي الزهراء في المدينة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشهداء هم: أحمد باسم العموري (20 عاما) من مخيم جنين، وقصي أمجد هزوز (23 عاما) من الحي الشرقي في جنين، وفؤاد إياد عزيز أشقر (25 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وياسين أحمد محمود العريدي (30 عاما) من قرية جلقموس شمال شرق جنين، ومحمد محمود محمد جبارين (54 عاما).

كما أفاد مصدر أمني لـ"وفا" باستشهاد الشاب همام أسعد أحمد حشاش (23 عاما)، عقب قصف قوات الاحتلال المنزل الذي كان يتواجد فيه بقذائف "أنيرجا" في "حرش السعادة" غرب المدينة، مشيرا إلى أن الاحتلال احتجز جثمانه.

وفي وقت لاحق، انتشلت طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جثمان شقيقه حارث حشاش من تحت أنقاض المنزل.