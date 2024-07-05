شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى الفلسطينيين: الحكومة الإسرائيلية هى المجرم الرئيسى فى سلسلة الجرائم التى ارتكبت بحق الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، أن المجرم الرئيسي في سلسلة الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى الفلسطينيين هى الحكومة الإسرائيلية.



وقال فارس - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم الجمعة - "إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية من غلق للمعتقلات والمعسكرات التي يتم بها تعذيب الأسرى الفلسطينيين مثل معتقل "سدي تيمان" الصحراوي تأتي من أجل عدم التعرض للمساءلة الدولية نتيجة لما اقترف من جرائم داخلها".



وأضاف أن معسكر "سدي تيمان" هو معسكر قديم ويشمل مهبطا للطائرات لم يصمم ليكون سجنا ولكن ليكون معسكرا للجيش الإسرائيلي نظرا لقربه من قطاع غزة ولهذا السبب تم استخدامه في احتجاز والتحقيق مع المعتقلين من قطاع غزة.



وأشار إلى أن قضية الانتهاكات الاسرائيلية وإبادة الشعب الفلسطيني منظورة أمام محكمة العدل الدولية ومن إحدى صور عمليات الإبادة هى ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال، وهناك قضية أخرى مرفوعة تشمل قضية الأسرى أمام المحكمة الجنائية الدولية.



وأوضح أننا نعمل على تركيز كل الجهود لمحاولة توفير مظلة حماية للأسرى داخل السجون من الانتهاكات والوحشية الإسرائيلية في التعامل معهم، لافتا إلى أننا نستطيع التواصل مع أسرى الضفة الغربية والقدس ومناطق 48 أما أسرى غزة فلم نتمكن إلا من زيارة أسير واحد ومؤخرا حصلنا على موافقة لزيارة 6 معتقلين ونعمل على أن تتم خلال الأيام القادمة ونأمل في أن يتم فتح باب الزيارات حتى يتكون لدينا صورة أشمل عن حجم الجرائم التي ارتكبت بحق أسرى قطاع غزة.



وكانت مديرة اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل طال شتاينر، قالت في وقت سابق ، إن المعتقلين من غزة يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب ويخرجون من معسكرات الاحتجاز في ظروف صحية سيئة للغاية.



فيما طلبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إغلاق معتقل "سدي تيمان" الصحراوي على الفور وذلك إثر التماس مقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية على خلفية الانتهاكات الكبيرة ضد معتقلين في قطاع غزة.



يشار إلى أن إسرائيل قد اعتقلت مئات الفلسطينيين من غزة و أودعتهم في معتقل "سدي تيمان" وسط انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.