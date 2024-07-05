شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: قلقون إزاء أوامر الجيش الإسرائيلى بإجلاء مدنيين من خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإجلاء مدنيين من خان يونس والتي تأثر بها نحو 250 ألف شخص، وقال إن أوامر الإجلاء تهدد المرضى داخل المستشفى الأوروبي أحد المستشفيات القليلة العاملة في جنوب غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.