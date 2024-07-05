شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه على جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح.

جاء هذا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة معن شرق مدينة خان يونس. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة تزامن ذلك مع مواصلة الزوارق الحربية الإسرائيلية قصف شواطئ شمال القطاع.

وكثّفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لأحياء التفاح والشجاعية والدرج شرق مدينة غزة. تفجير وقصف مربعات سكنية كاملة ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة حصار حي الشجاعية للأسبوع الثاني على التوالي.

ويشهد تفجير وقصف مربعات سكنية كاملة، ومنع سيارات الإسعاف من دخول المنطقة لانتشال الشهداء والجرحى. الضغط على الاحتلال الإسرائيلي واستشهد عشرة فلسطينيين مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية مناشدتها للمجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

وذلك من أجل فتح معبر رفح البري، وذلك لسفر أكثر من 30 ألف مريض وجريح بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة