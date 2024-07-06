شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء القصف على منزل ومستودع للأونروا وسط قطاع غزة إلى 9 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع عدد شهداء القصف على منزل ومستودع للأونروا بمخيمى النصيرات والمغازى وسط قطاع غزة إلى 9، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.