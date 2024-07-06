شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. قيود أمنية واقتصادية تفاقم أزمة "حصار" مدينة الأُبيّض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضاع إنسانية وأمنية واقتصادية بالغة التعقيد، تسبب فيها الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع، على مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان منذ الأيام الأولى من حرب السودان، في ظل قيود صعبة فُرضت على وصول المواد الغذائية والأدوية للمدينة، ما يهدد بخروج المستشفيات عن الخدمة.

وتسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على الأُبيّض بسبب موقعها الاستراتيجي الرابط بين إقليمي دارفور وكردفان، ولذلك تخوض على مدى أشهر معارك ضارية مع الجيش السوداني داخل وحول المدينة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بأعداد كبيرة، بحسب صحيفة "سودان تربيون".

وتقع الأُبيّض في موقع جغرافي مهم، حيث تبعد عن العاصمة الخرطوم نحو 400 كم، وتحدها من الجنوب ولاية جنوب كردفان، والغرب ولاية غرب كردفان وشمال دارفور، أما شرقاً ولاية النيل الأبيض، وشمالاً ولاية نهر النيل والشمالية.

عسكرياً، تضم مدينة الأُبيّض قيادة قوات الفرقة الخامسة مشاة "هجانة"، ويرى محللون عسكريون، أن السيطرة على المدينة يعني نقطة في صالح الطرف المسيطر باعتبار أنها ستسمح لهم بقطع طريق إمداد الطرف الآخر.

واعتبر المحلل العسكري والأمني عبد الرحمن الريح في حديثه لـ"الشرق"، أن "سيطرة الجيش على مدينة الأُبيّض يمثل نقطة قوة له، وسقوطها يعني خسارة كبيرة، ويعني سيطرة الدعم السريع من شمال كردفان وحتى دارفور".

وذكر أن "تماسك قوات الجيش في هذه المنطقة دافع رئيس لاستمرار تواجد المواطنين".

وتزخر المدينة بالموارد الإنتاجية والزراعية والغابية فضلاً عن أنها ملتقى للطرق القومية الرابطة بين الولايات السودانية، كما أنها تُعد مركزاً تجارياً مما أكسب سوق محصولات الأبيض ميزة في استقبال المحاصيل، وإحداث حراك تجاري يساهم بشكل فاعل في الاقتصاد القومي للدولة، بحسب المدير التنفيذي لسوق محصولات الأبيض بولاية شمال كردفان، حسن باب الرحمة.