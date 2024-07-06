شكرا لقرائتكم خبر عن "القسام": الإغارة على مقر عسكرى للاحتلال الإسرائيلى فى رفح جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الجمعة، تمكن عدد كبير من مقاتليها من الإغارة على مقر لقيادة عمليات الجيش الإسرائيلي المتحصنة جنوب شرق حي "تل السلطان" بمدينة "رفح" جنوب قطاع غزة، بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف المضادة للأفراد، منفذة عمليات قنص.

وأكدت كتائب القسام- في بيان، اليوم- أن العملية أوقعت عددًا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، وقالت كذلك إن مقاتليها أفادوا بعد عودتهم من خطوط القتال بالإجهاز يوم أمس على 10 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق شارع النزار بحي الشجاعية في مدينة غزة شمال القطاع.

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا مبنى تحصنت بداخله قوة إسرائيلي بقذيفة "TBG"، ثم تقدموا صوب المبنى المستهدف وأجهزوا على بقية أفراد القوة من مسافة "الصفر"، وخلال انسحابهم فجروا عبوة ناسفة داخل المبنى.

وتابعت: "وبعدها تدخّل الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والمصابين".

واستهدفت كتائب القسام دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" وسط شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ودبابة من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" شرق شارع النزاز في حي الشجاعية.

وتمكّن مقاتلو القسام من قنص جندي إسرائيلي في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع. وفي عملية مشتركة، استهدفت كتائب القسام وألوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة، بعدة صواريخ قصيرة المدى.