شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقصف بلدات لبنانية جديدة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بلدات يحمر وكفرتبنيت والنبطية الفوقا فى لبنان للمرة الأولى، وهي تبعد أكثر من 20 كلم عن الحدود الجنوبية، إذ تم استهدافها بالقذائف الفوسفورية.

وأوضحت الوسائل الإعلامية أن القصف المدفعي والفوسفوري الإسرائيلي طال للمرة الأولى أطراف بلدة يحمر في قضاء النبطية، التي تبعد أكثر من 20 كلم عن الحدود الجنوبية.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف الفوسفورية بلدة النبطية الفوقا في عمق الجنوب اللبناني، وأطراف بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان. وأكدت البيانات وقوع إصابة طفيفة في صفوف المواطنين جراء القصف الذي طال بلدة يحمر.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع المدني في جنوب لبنان: "بعد الاستهداف الذي طاول بعض الأماكن في خراج بلدة يحمر والأراضي الزراعية داخل البلدة، يهمنا أن نطمئن الجميع أنه لا وجود لإصابات، ما عدا بعض حالات الهلع وإصابة طفيفة".