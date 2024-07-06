الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يهنئ كير ستارمر بتعيينه رئيساً لوزراء بريطانيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة اليوم الجمعة، لكير ستارمر بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في بريطانيا.

وقال ولي العهد: "بمناسبة تعيين دولتكم رئيساً للوزراء، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

تعيين رسمي

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسمياً زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيساً للوزراء خلال اجتماع في قصر باكينغهام.

ونشر القصر صورة تظهر الملك مصافحاً ستارمر الذي حقق حزبه فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، حسب فرانس برس.

كما جاء في بيان للقصر أن الملك تشارلز استقبل كير ستارمر النائب في البرلمان وطلب منه تشكيل حكومة جديدة.

411 مقعداً حتى الآن

يذكر أن حزب العمال كان حقق انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، أمس الخميس.

وأظهرت نتائج اقتراع نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، أن حزب العمال (يسار وسط)، حصل على 411 مقعداً حتى الآن من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصتهم بـ120 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.