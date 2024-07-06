شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأفريقية "أتميس" تواصل الانسحاب من الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" الجمعة، قاعدة عبد الله بيرول إلى القوات المسلحة الصومالية، حيث تولت إدارة القاعدة العسكرية، قوات الدفاع الكينية، وهي القاعدة الرابعة التي يتم نقلها كجزء من المرحلة الثالثة من الانسحاب.

وترأس نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الصومال سييوفيل بام، عملية تسليم القاعدة، مؤكدًا التزام الاتحاد الأفريقي تجاه الصومال ومواصلة دعم عملية السلام والأمن التي يقودها الصوماليون.

وتقع قاعدة عبد الله بيرول 52 كم جنوب غربي مدينة كيسمايو الساحلية، وهي بمثابة حاجز أمني استراتيجي لمطار كيسمايو الدولي وتحمي طرق الإمداد الرئيسية التي تربط بولا إكساجي ومدينة كيسمايو.

وتأتى عملية الانسحاب في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2741 لسنة 2024، بسحب 2000 جندي من الصومال يليهم 2000 آخرين نهاية سبتمبر القادم في إطار المرحلة الثالثة من الانسحاب.