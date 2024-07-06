شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا في اعتداءات لقوات الاحتلال على غزة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا في اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، باستشهاد سبعة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلاً في مخيم النصيرات ، كما استشهد فلسطينيان قرب وادي السلقا في قصف إسرائيلي استهدف تجمعات للفلسطينيين في مدينة دير البلح.

قصف متواصل في غزة



وفي مدينة غزة، والتي تتعرض كافة الأحياء السكنية فيها لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال، استشهد مسن وزوجته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بالمدينة.

وفي الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله، بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين.