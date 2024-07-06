شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: نفذنا هجوما بالمسيرات استهدف مواقع للاحتلال وحققنا إصابات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله: نفذنا هجوما بالمسيرات استهدف مواقع مدفعية الاحتلال في بيت هيلل وحققنا إصابات مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.