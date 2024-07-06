شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ثلاثة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، استهدف بوابات مخزن لتوزيع المساعدات الإنسانية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة وسط القطاع، أن ثلاثة من موظفي وكالة الغوث قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف مخزنًا لتوزيع المساعدات الإنسانية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من العاملين في "الأونروا" إلى 196، يأتي ذلك ضمن سلسلة العمليات الإسرائيلي المتواصلة التي تستهدف مقرات "الأونروا" والعاملين فيها، حيث طال القصف الإسرائيلي نحو 180 مؤسسة ومدرسة تابعة للمنظمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة مطلع أكتوبر الماضي.

