شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 18 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف إسرائيلي

الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح الليلة الماضية واليوم ، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل وتجمعات للفلسطينيين وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينياً من عائلة واحدة بينهم صحفي وزوجته الصحفية وطفلهما، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.كما استشهد سبعة فلسطينيين في قصف آخر استهدف تجمعات للفلسطينيين في منطقة وادي غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع.وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جحر الديك والمغراقة شمال مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.