شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة صحفيين في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة صحفيين فلسطينيين خلال الساعات الـ 12 الماضية، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة صحفيين فلسطينيين اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، بينهم صحفي وزوجته الصحفية، كما استشهد صحفيان الليلة الماضية في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 159 شهيدًا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بيت عزاء للصحفي سعدي مدوخ، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

بدورها أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استمرار جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، والتي أدت لاستشهاد خمسة صحفيين في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن تلك الجرائم تأتي في سياق محاولات الاحتلال طمس الحقيقة ومنع الصحفيين من كشف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.