اخبار الخليج

الخليج اليوم .. محمد بن راشد يهنئ مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخامة الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

 

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نهنّئ فخامة الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا، والعمل معاً على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا