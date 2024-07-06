شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات للرد على الاعتداءات.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حزب الله اللبناني، أعلن عن تنفيذ عملية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية صباح اليوم، حيث أعلن الحزب عن أن سرب من المسيرات الهجومية استهدف مواقع المدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدًا للفرقة 91، في قاعدة بيت هلل.

وأضاف "سنجاب"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المسيرات أصابت أهدافها بدقة، وذلك ردًا على الاعتداءات التي نفذتها تلك المدفعية باتجاه المواقع والبلدات اللبنانية الموجودة مع إسرائيل خلال الساعات الماضية

ونوه، بأن هذه العملية هي نوعية بالنسبة لحزب الله، حيث استخدم فيها المسيرات، والتي لا تستخدم إلا في العمليات الكبرى التي تنفذ من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية، وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار، إلى أنه منذ قليل كانت هناك غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة "كفر كيلة" بصاروخين، ما أدى إلى تدمير المنزل دون إصابات، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات في بلدة "يارين" وأيضا في عدة مناطق بالقطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني.