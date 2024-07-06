شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينياً في قصف مركز إيواء للأونروا وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

القصف على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 14 فلسطينياً على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تستخدم لإيواء النازحين الفلسطينيين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال 14 شهيداً وعدة جرحى، من داخل مركز إيواء في مخيم النصيرات إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات من قصف الاحتلال لبوابات أكبر مستودع للغذاء تابع لوكالة الغوث وسط القطاع، مما أدى لمقتل ثلاثة من العاملين في المنظمة الدولية.أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الساعات الماضية شهدت تصعيداً في عمليات القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 41 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.