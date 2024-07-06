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استشهاد 14 فلسطينياً في قصف مركز إيواء للأونروا وسط غزة

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 14 فلسطينياً على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تستخدم لإيواء النازحين الفلسطينيين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال 14 شهيداً وعدة جرحى، من داخل مركز إيواء في مخيم النصيرات إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات من قصف الاحتلال لبوابات أكبر مستودع للغذاء تابع لوكالة الغوث وسط القطاع، مما أدى لمقتل ثلاثة من العاملين في المنظمة الدولية.

القصف على غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الساعات الماضية شهدت تصعيداً في عمليات القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 41 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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