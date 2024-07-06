شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشئون الدينية بالحرمين: 90% نسبة رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلصت دراسة استقصائية استبيانية أعدتها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى حول قياس مدى رضا الحجاج عن الخِدمات الدينية فى الحرمين خلال موسم الحج، إلى أن الرئاسة نجحت بنسبة 90% فى تحقيق رضا ضيوف الرحمن وضمان تقديم خِدمات دينية معيارية محوكمة.



وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة حرصت على تحقيق التميز والجودة فى خِدماتها الدينية، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم فى بيئة دينية خاشعة، وفق الحوكمة وقياس الأثر، وتعظيم الريادة الدينية الوسطية للمملكة فى العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وقال السديس إن الرئاسة نجحت فى تقديم أفضل الخِدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية، وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.