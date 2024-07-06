شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي يدين بشدة قصف الاحتلال لمدرسة الجاعوني بغزة والان نبدء بالتفاصيل

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أخبار متعلقة الأونروا تدين قصف الاحتلال لمدرسة تابعة لها وسط غزة استشهاد 14 فلسطينياً في قصف مركز إيواء للأونروا وسط غزة

وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات العمل الإجرامي الإسرائيلي بقصفه لمدرسة الجاعوني.والمدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بمخيم النصيرات واستهدافه المباشر للنازحين الأبرياء.وأكد أن الهجمات الوحشية والمستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية واستهدافها بشكل مباشر لمخيمات الإيواء للنازحين، تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين.كما تشكل انتهاكًا للمعاهدات الدولية والإنسانية، وتعد جرائم حرب تؤكد على النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، دون أي اكتراث للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.ودعا البديوي المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة إلى التحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فورًا.كما دعا إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.وأكد الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وبذل الجهود كافة لحماية الشعب الفلسطيني من البطش والسلوك الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلية.