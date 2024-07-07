شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يهنىء نظيره الإيرانى المنتخب ويؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، الرئيس الإيرانى المنتخب، مسعود بزشكيان، مؤكدا عزمه على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، بما يخدم مصالح الشعبين.



جاء ذلك خلال رسالة التهنئة، التى وجهها تبون اليوم، السبت، وأوردتها الرئاسة الجزائرية فى بيان.



وأعرب الرئيس الجزائري، فى هذه الرسالة، عن ارتياحه للمستوى الذى بلغته علاقات "الأخوة والتعاون بين البلدين"، وعن تمنياته للرئيس الإيرانى الجديد التوفيق والسداد فى مهامه، بما يلبى تطلعات الشعب الإيراني.